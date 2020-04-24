На Алтае мужчину оштрафовали за ложную информацию о заражении коронавирусом
Жителя Алтая оштрафовали за распространения недостоверной информации о том, что в Кош-Агачском районе есть зараженный коронавирусом, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
Ложную информацию распространил местный житель 1981 года рождения. Он записал голосовые сообщения и отправил фейк через мессенджер WhatsApp.
Полицейские составили административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Материалы проверки напарвили в Мировой суд Кош-Агачского района, который назначил мужчине наказание в виде административного штрафа 30 тыс.рублей.
- Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - отмечают в ведомстве.
Также правоохранители призывают внимательно относиться к публикуемым материалам, ориентироваться только на официальные источники информации.
Напомним, ранее жителей Алтайского края пугали фейком о масках, пропитанных химикатами
ИСТОЧНИК KP.RU