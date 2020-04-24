2020-04-24T16:03:33+03:00
Происшествия

Алтайский ревнивец задушил друга и спрятал труп

Мужчину заключили под стражу.
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: pixabay.com
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Следователи предъявили обвинение 41-летнему жителю Мамонтовского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 21 апреля в одном из сел Мамонтовского района обвиняемый распивал спиртное на крыльце дома своего знакомого. После того, как он признался приятелю в том, что тайно влюблен в его сожительницу, между мужчинами произошла ссора.

- В ходе конфликта гость задушил друга и отнес тело в надворную постройку, после чего скрылся с места происшествия, - отмечают в в ведомстве.

По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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