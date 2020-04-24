Жителей Алтайского края пугают фейком о масках, пропитанных химикатами
Некоторые жители Алтайского края в соцсетях получают о сообщения о масках, которые якобы пропитаны химикатами. В ГУ МВД России по регионе отметили, что это ложная информация.
В тексте рассылки сказано, что по домам ходят неизвестные люди, которые раздают маски и говорят. что это инициатива местных властей.
- Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Это пропитано химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти, - сказано в фейковом сообщениии.
В полиции подчеркнули, что никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали. Более того, никто из жителей края в органы внутренних дел с такими заявлениями не обращался.
В краевом МВД призвали для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям сомнительного содержания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские задержали барнаульца, который делал закладки синтетических наркотиков
Жителя краевой столицы поймали с поличным (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU