2020-04-24T13:57:00+03:00
Происшествия

Полицейские задержали барнаульца, который делал закладки синтетических наркотиков

Жителя краевой столицы поймали с поличным
САНТАЛОВ Константин
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Наручники.Наручники.Фото: pixabay.com
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В краевой столице полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в момент формирования так называемых закладок, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаульца задержали после того, как он попытался сбыть наркотики с помощью закладок. В изъятых свертках обнаружили неизвестное вещество. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что это наркотик синтетического происхождения массой 8,05 граммов.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Известно, что ранее 32-летний житель краевой столицы привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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