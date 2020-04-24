Полицейские задержали барнаульца, который делал закладки синтетических наркотиков
В краевой столице полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в момент формирования так называемых закладок, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Барнаульца задержали после того, как он попытался сбыть наркотики с помощью закладок. В изъятых свертках обнаружили неизвестное вещество. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что это наркотик синтетического происхождения массой 8,05 граммов.
В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Известно, что ранее 32-летний житель краевой столицы привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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ИСТОЧНИК KP.RU