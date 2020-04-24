2020-04-24T12:05:32+03:00
Экономика

ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке

Представители небольших магазинов и ресторанов смогут принять оплату без дорогостоящего эквайрингового оборудования.
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Банк ВТБ и платежный сервис для малого бизнеса 2can в апреле запустили возможность приема оплаты заказов смартфоном при доставке продуктов и готовых блюд из ресторанов.

Представители небольших магазинов и ресторанов, используя данный сервис, смогут принять оплату без дорогостоящего эквайрингового оборудования. Для приема платежа достаточно скачать на Android с поддержкой технологии NFC специальное приложение tap2go. Смартфон курьера будет принимать бесконтактную оплату картами и смартфонами, на которых установлены Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- Многие небольшие рестораны и магазины на фоне развития пандемии коронавируса вынуждены были освоить новое для себя направление доставки. Наш сервис поможет им адаптироваться к текущей ситуации без значительных затрат и продолжить развитие бизнеса после окончания периода самоизоляции, — подчеркнул вице-президент руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Подключение к сервису обеспечивает компания 2сan, оставить заявку на подключение можно на сайте ВТБ по адресу acquiring.vtb.ru в разделе «Мобильный эквайринг» и на сайте компании 2Can. При необходимости специалисты компании могут подключить к смартфону курьера с предустановленным приложением облачную онлайн-кассу, а чек покупателю будет доставлен на электронную почту.

- Сервисы доставки продуктов и готовых блюд по всей России сейчас перегружены, время ожидания заказов значительно выросло. Наше решение поможет магазинам и ресторанам увеличить число заказов без лишних инвестиций, — отметил генеральный директор компании 2can Дмитрий Богдашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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