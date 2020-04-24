Барнаульские фонтаны готовят к летнему сезону

24 Апр 2020 2020-04-24T12:35:12+03:00

Дата запуска фонтанов в Барнауле будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Изменить размер текста: A A

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула приступили к подготовке к запуску и техническому обслуживанию фонтанов краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас проводят ревизию насосных станций, осуществляют их текущий ремонт. Уже покрасили трубопроводы. Специалисты осуществляют текущий ремонт чаш фонтанов: восстановление плиточного покрытия и частичная герметизация.

- В ближайшее время будет проведена покраска наиболее проблемных чаш фонтанов, таких как «Лилия» и «Космос», - отмечают в мэрии.

Пешеходный фонтан в сквере на улице Панфиловцев, созданный в 2019 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», после зимы находится в хорошем состоянии, в ремонте он не нуждается.

Отметим, что дата запуска фонтанов в Барнауле будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU