2020-04-24T11:19:24+03:00
Происшествия

В Алтайском крае мужчина заставил подростка спрыгнуть со второго этажа

Молодой человек получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Рубцовске следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло днем 18 апреля на строящемся объекте в Рубцовске. Там 42-летний местный житель, угрожая палкой, вынудил 15-летнего подростка спрыгнуть с высоты 2 этажа вниз.

- В результате падения несовершеннолетний ударился о деревянное ограждение и получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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