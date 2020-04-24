Алтайский краевой театр драмы покажет онлайн спектакль “Три сестры”
Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина продолжает серию онлайн-показов своих лучших спектаклей. 24 апреля зрители смогут увидеть постановку “Три сестры” режиссера Петра Шерешевского, сообщает официальный сайт региона.
Эту постановку впервые показали в краевой столице в 2012 году
- Это спектакль о неумении и неспособности людей мыслящих и духовных защитить свой мир, про то, что если ринуться защищать, то ты уже не ты будешь. Про то, как найти смысл в жизни, когда мир говорит тебе, кричит: «Ты лишний, не нужно тебя!» Зритель увидит историю про себя сегодняшнего, неказистого и запутавшегося. А не про неких прекрасных небожителей, живших сто лет назад. Не красивую иллюстрацию, но жесткую, тревожащую современную историю. Современную по проблематике и воздействию, - отмечает режиссер.
В спектакле играют заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, заслуженный артист Бурятии и России Николай Мирошниченко, Елена Кегелева, Татьяна Гуртякова, Анна Бекчанова и другие.
Начало трансляции в 19 часов на YouTube-канале «Вести-Алтай». Спектакль будет доступен в течение суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU