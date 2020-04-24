В Алтайском крае пропал мужчина в черной шляпе

24 Апр 2020 2020-04-24T09:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рубцовске 16 апреля пропал 32-летний Игорь Бугаев, сообщают на странице поискового отряда “Лиза Алерт” Алтайского края.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные.

Был одет: черная куртка, темные штаны, черная шляпа.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8−800−700−5452 (звонок бесплатный) или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два крупных пожара произошли в Барнауле

Сильный ветер способствовал стремительному распространению пламени (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU