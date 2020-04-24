В Алтайском крае пропал мужчина в черной шляпе
Мужчина пропал в Рубцовске.
Пропал Игорь Бугаев. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
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В Рубцовске 16 апреля пропал 32-летний Игорь Бугаев, сообщают на странице поискового отряда “Лиза Алерт” Алтайского края.
Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные.
Был одет: черная куртка, темные штаны, черная шляпа.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8−800−700−5452 (звонок бесплатный) или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU