2020-04-24T09:59:37+03:00
Общество

В Алтайском крае пропал мужчина в черной шляпе

Мужчина пропал в Рубцовске.
САНТАЛОВ Константин
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Пропал Игорь Бугаев. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".Пропал Игорь Бугаев. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
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В Рубцовске 16 апреля пропал 32-летний Игорь Бугаев, сообщают на странице поискового отряда “Лиза Алерт” Алтайского края.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные.

Был одет: черная куртка, темные штаны, черная шляпа.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8−800−700−5452 (звонок бесплатный) или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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