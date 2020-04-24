На Алтае построят второе казино

24 Апр 2020 2020-04-24T09:26:09+03:00

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В мае в Алтайском крае начнется строительство второго казино. Оно появится на территории игорной зоны «Сибирская монета».

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых, несмотря на введение ограничительных мер, на строительную сферу они не распространяются. Тем более инвестор настроен положительно.

- В сентябре прошло года было заявлено строительство и открытие нового многофункционального комплекса с казино на площадке игорной зоны. Правительство Алтайского края заключило инвестиционное соглашение и инвестор подтверждает обозначенные сроки. Он начнет строительство уже в мае этого года. Такие виды деятельности, как проектирование и строительство организации вправе осуществлять, несмотря на ситуацию с коронавирусом, - говорит начальник управления.

В настоящее время на территории игровой зоны действует только один комплекс Altai Palace и по итогам 2019 года он показал неплохую динамику развития: за 12 месяцев его посетило около 140 тысяч человек. Сейчас он, как и другие заведения, приостановил свою работу, но о возможных потерях говорить преждевременно.

- Прогнозировать однозначные потери и убытки преждевременно, так как в данной ситуации возможен и отложенный спрос. Мы понимаем, что турист, посещающий игорную зону – это специфический турист и он не привязан к сезонности, - подчеркивает Дешевых.

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ИСТОЧНИК KP.RU