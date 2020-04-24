2020-04-24T09:20:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: 8 новых случаев заболевания COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 24 апреля 2020 года, самые важные события
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Коронавирус.Коронавирус.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.

В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 24 апреля составило 152, в том числе у 13 детей.

Из числа заболевших 61 барнаулец, еще 91 человек – жители других территорий Алтайского края.

За прошедшие сутки выявлено 2 новых заболевших в Барнауле, в Рубцовске - 2, Горняке-1, Змеиногорске - 2, Рубцовском районе-1.

Также ждут информацию из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края. Там проводят повторное исследование первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае выздоровели еще 3 человека, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Всего в Алтайском крае на 24 апреля вылечились от коронавирусной инфекции 18 пациентов, один из них - ребенок. Лечение они проходили в горбольницах №5 и №11.

Пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще у более 50 человек на алтайском руднике подозревают коронавирус Г

убернатор Виктор Томенко вечером 23 апреля провел экстренное заседание оперативного штаба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
В Алтайском крае мужчина заставил подростка спрыгнуть со второго этажа
Алтайский краевой театр драмы покажет онлайн спектакль “Три сестры”
В Алтайском крае пропал мужчина в черной шляпе
На Алтае построят второе казино
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: 8 новых случаев заболевания COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 апреля 2020 года составило 18
Молодая бийчанка хотела выиграть смартфон и потеряла почти 20 тысяч рублей
Крупный туроператор может запустить чартеры на Алтай
На Алтае произошло смертельное ДТП
На майские праздники контроль за турбазами на Алтае усилится
В Барнауле мужчина устроил налет на офис микрофинансовой организации
Турпоток в Алтайский край из-за коронавируса упал на 300 тысяч человек
Начальника управления гражданской обороны уволили в Бийске
Застрявших в Таиланде жителей Алтайского края доставили домой
Два крупных пожара произошли в Барнауле
Еще у более 50 человек на алтайском руднике подозревают коронавирус
Алтайский омбудсмен предложил ограничить торговлю алкоголем на время пандемии
Опекуншу из Заринска будут судить за истязание детей
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
На Алтае выдано уже 225 сертификатов на маткапитал в беззаявительном порядке
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции