Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: 8 новых случаев заболевания COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T09:20:08+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 24 апреля 2020 года, самые важные события

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.

В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 24 апреля составило 152, в том числе у 13 детей.

Из числа заболевших 61 барнаулец, еще 91 человек – жители других территорий Алтайского края.

За прошедшие сутки выявлено 2 новых заболевших в Барнауле, в Рубцовске - 2, Горняке-1, Змеиногорске - 2, Рубцовском районе-1.

Также ждут информацию из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края. Там проводят повторное исследование первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае выздоровели еще 3 человека, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Всего в Алтайском крае на 24 апреля вылечились от коронавирусной инфекции 18 пациентов, один из них - ребенок. Лечение они проходили в горбольницах №5 и №11.

Пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще у более 50 человек на алтайском руднике подозревают коронавирус Г

убернатор Виктор Томенко вечером 23 апреля провел экстренное заседание оперативного штаба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU