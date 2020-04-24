Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 апреля 2020 года составило 18

24 Апр 2020 2020-04-24T09:24:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барануле на 24 апреля 2020 года

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае выздоровели еще 3 человека, у которых ранее подтвердился COVID-19.

В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что у одного из трех выздоровевших пациентов болезнь протекала в тяжелой форме. Людей уже выписали из больницы.

Всего в Алтайском крае на 24 апреля вылечились от коронавирусной инфекции 18 пациентов, один из них - ребенок. Лечение они проходили в горбольницах №5 и №11.

Пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.

Отметим, что под данным на утро 24 апреля, всего в крае зарегистрировано 152 случая COVID-19.

Большинство заболевших - это барнаульцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU