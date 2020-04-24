Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 апреля 2020 года составило 18
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае выздоровели еще 3 человека, у которых ранее подтвердился COVID-19.
В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что у одного из трех выздоровевших пациентов болезнь протекала в тяжелой форме. Людей уже выписали из больницы.
Всего в Алтайском крае на 24 апреля вылечились от коронавирусной инфекции 18 пациентов, один из них - ребенок. Лечение они проходили в горбольницах №5 и №11.
Пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.
Отметим, что под данным на утро 24 апреля, всего в крае зарегистрировано 152 случая COVID-19.
Большинство заболевших - это барнаульцы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 24 апреля 2020 года, самые важные события (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»