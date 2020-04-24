Молодая бийчанка хотела выиграть смартфон и потеряла почти 20 тысяч рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T08:10:22+03:00

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Жительница алтайского наукограда поверила мошенникам, которые предложили ей участвовать в розыгрыше одного из флагманов среди смартфонов. Девушка лишилась крупной суммы, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая увидела в социальной сети предложение участвовать в викторине. Главным призом якобы был дорогостоящий гаджет. Бийчанка ответила на все вопросы и на экране появилось радостное сообщение, что именно она стала обладательницей смартфона стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. Правда, для получения приза необходимо было оплатить налог, оформление документов и работу курьера.

Потерпевшая сделала все, как было сказано, а затем перевела на счета злоумышленников почти 20 тыс. рублей. Телефон ей так никто и не прислал, - отмечают в ведомстве.

Девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU