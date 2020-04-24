2020-04-24T07:28:25+03:00
Происшествия

На Алтае произошло смертельное ДТП

Опрокинулся автомобиль Lexus
САНТАЛОВ Константин
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Автомобиль после ДТП.Автомобиль после ДТП.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
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В Кош-Агачском районе ночью 23 апреля опрокинулся автомобиль Lexus. Водитель скончался, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло в 00:07 часов на 888 километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что 39-летний местный житель, управляя автомобилем Lexus 470, ехал со стороны села Ортолык в направлении села Кош-Агач. Мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием машины.

В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Кроме того, в медицинское учреждение за помощью обратился пассажир автомобиля - житель села Кош-Агач 1978 года рождения. От госпитализации мужчина отказался.

В настоящее время по факту ДТП проводят проверку. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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