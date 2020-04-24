2020-04-24T06:46:53+03:00
Происшествия

В Барнауле мужчина устроил налет на офис микрофинансовой организации

Задержанным оказался житель Новосибирской области
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В краевой столице произошло разбойное нападение на один из офисов микрофинансовой организации на улице Попова. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как установили сотрудники полиции, в офис организации вошел мужчина и, угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, похитил 226 тыс.рублей. После этого неизвестный скрылся.

Вскоре правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался житель Новосибирской области, он дал признательные показания. Похищенные деньги изъять не удалось, потому что мужчина успел их потратить.

- По предварительной информации, задержанный 32-летний мужчина может быть причастен более чем к 10 аналогичным нападениям, совершенным на территории Новосибирской области, - отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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