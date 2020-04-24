Начальника управления гражданской обороны уволили в Бийске

24 Апр 2020 2020-04-24T06:23:42+03:00

Кулуарно в мэрии говорят, что предпосылки к этому появились давно.

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В Бийске 23 апреля уволили Павла Лихоманова, начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сообщает “Бийский рабочий”.

В период пандемии коронавируса и подготовки ко второй волне паводка новость об увольнении стала неожиданной. Однако по данным издания, кулуарно в мэрии говорят, что предпосылки к этому появились давно. Начальник службы гражданской обороны не раз высказывал собственную позицию, которая шла вразрез с мнением мэра.

Павла Лихоманова даже удаляли из чата руководителей администрации в одном из мессенджеров. Однако одним из последних поводов стала потеря некоторых документов, отмечает “Бийский рабочий”. В итоге их нашли, но отношениям внутри коллектива это уже не помогло.

Отметим, что, Павел Лихоманов, бывший военный, пришел на работу в мэрию летом 2018 года. Он сменил на должности Виктора Громогласова.

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ИСТОЧНИК KP.RU