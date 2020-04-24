Застрявших в Таиланде жителей Алтайского края доставили домой

24 Апр 2020 2020-04-24T05:37:32+03:00

В регион вернулись 29 человек

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23 апреля в Новосибирск из Бангкока, столицы Таиланда, прибыла очередная группа жителей сибирских регионов. Среди них 29 человек из Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона

После прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска, жителей Алтайского края специальным транспортом довезли до места временного пребывания.

Ближайшие 14 дней они проведут на самоизоляции. Тех, у кого есть возможность пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальные люди будут находиться в обсерваторе, который действует на базе санатория "Сосновый бор" в Первомайском районе.

Вернувшимся домой жителям региона выдали предписание и памятку о прохождении карантина. В течении всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будут проверять полицейские.

Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к обычной жизни.

Напомним, по последним данным, в Алтайском крае в крае зарегистрировано 144 случая COVID-19.

Ранее мы писали о семье барнаульцев, которые застряли на Бали и по счастливой случайности смогли вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU