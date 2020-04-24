2020-04-24T05:11:01+03:00
Происшествия

Два крупных пожара произошли в Барнауле

Сильный ветер способствовал стремительному распространению пламени
САНТАЛОВ Константин
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Пожар. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.Пожар. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
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В Барнауле 23 апреля произошло сразу два серьезных пожара. Росту числа возгораний способствовала сухая и ветреная погода, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В 13:18 на пульт диспетчера пожарной охраны Барнаула поступило сообщение о возгорании частного жилого дома и рядам расположенных надворных построек на улице Гоголя, 125.

На момент прибытия первого подразделения полыхала кровля дома, строения были полностью охвачены открытым огнем. Сильный ветер способствовал стремительному распространению пламени по горючим материалам, что затрудняло тушение. Более двух часов с момента подачи первого ствола потребовалось для полной ликвидации возгорания.

- В результате пожара повреждены кровля и веранда дома, надворные постройки уничтожены полностью. Площадь, пройденная огнем, составила около 80 квадратных метров, - отмечают в ведомстве.

Через несколько минут после обнаружения пожара на улице Гоголя в другом районе краевой столицы также произошло крупное возгорание в неэксплуатируемом здании по улице Красноярская, 230.

На момент прибытия огнеборцев горела крыша постройки, существовала угроза распространения огня на складские и гаражные строения. В результате пожара были повреждены стены и перекрытия на площади около 150 квадратных метров.

В этих пожарах пострадавших нет, наиболее вероятная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. По прогнозам синоптиков, с 23 по 27 апреля в регионе сохранится высокая пожароопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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