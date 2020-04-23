2020-04-23T17:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайский омбудсмен предложил ограничить торговлю алкоголем на время пандемии

Предполагается, запрет будет действовать с 19.00
Иван ОЛЕКСЮК
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Ранее барнаульский священник Александр Микушин возмутился запретом проводить пасхальные службы в храмах из-за угрозы распространения коронавируса.Ранее барнаульский священник Александр Микушин возмутился запретом проводить пасхальные службы в храмах из-за угрозы распространения коронавируса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин предложил ограничить продажу алкоголя в регионе с 19.00. Сейчас торговать спиртным можно до 21.00.

По его словам, если раньше соседство с баром на первом этаже для жильцов было связано с шумом, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания.

- Учитывая постоянные обращения и жалобы граждан. Считаю необходимым ограничить розничную продажу алкоголя в магазинах и на предприятиях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов. Тем более, что такое право предоставлено региональным законодателям недавно принятым Федеральным законом, - пишет омбудсмен в своем Инстаграме.

Ранее барнаульский священник Александр Микушин возмутился запретом проводить пасхальные службы в храмах из-за угрозы распространения коронавируса.

- Мне вот что не понятно, почему работает магазин Леруа Мерлен? Не секрет, что многие барнаульцы занялись ремонтом во время самоизоляции. Там сотни людей находятся. Почему работают пивные бары, в которых полно народу по вечерам? Полторы недели я был на самоизоляции дома, когда выходил на улицу, то надевал маску. Но после того, как в новостях сообщили, что авиа и железнодорожное сообщение с Москвой не приостановлено, стало понятно - самоизоляция бесполезна, - написал Микушин, призвав ужесточить карантинный мероприятия в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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