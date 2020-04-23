2020-04-23T15:28:02+03:00
Экономика

ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки

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В первом квартале ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки – 51 млрд рублей. Это в четыре раза выше показателя прошлого года. Только в марте выдачи выросли на 55% по сравнению с февралем – до 24 млрд рублей. Доля рефинансирования в ипотечных продажах ВТБ достигла 26,9%.

Клиенты ВТБ совершили 23 тысячи сделок за квартал, в марте их число по сравнению с февралем увеличилось в полтора раза – до 10 тысяч. Активно переводили свои ипотечные кредиты в ВТБ заемщики и в рамках программы «Ипотека с господдержкой» для семей с двумя и более детьми. Свыше тысячи семей получили ипотеку под 5%, сумма сделок превысила 2,5 млрд рублей – это порядка 60% от общего объема выдач банка в рамках госсубсидирования.

- ВТБ два года лидирует на рынке рефинансирования ипотеки – по нашим оценкам, доля банка в первом квартале достигла 58%. Всего за три месяца 23 тысячи российских семей снизили свои ставки в среднем на 1,4 п.п. Активность клиентов особенно возросла в марте – мы связываем это с ожиданиями от влияния на рынок пандемии коронавируса и в целом ситуации в экономике. Но даже в период самоизоляции оформить онлайн-заявку на рефинансирование можно на сайте банка. Мы поддерживаем общегосударственную задачу по снижению долговой нагрузки граждан. ВТБ не меняет свои ипотечные ставки и клиентам доступны одни из самых выгодных на рынке условий – это доступное предложение для заемщиков, которые уже ранее получили ипотечный кредит и сейчас заинтересованы в снижении своей ставки, – отмечает Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Оформить кредит в рамках программы могут заемщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья. Зарплатным клиентам ВТБ доступно рефинансирование действующей ипотеки другого банка по сниженной ставке. Дополнительно можно получить финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 90% от стоимости объекта недвижимости.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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