В Барнауле ребенок вылечился от коронавируса
По состоянию на 23 апреля 2020 года в Алтайском крае от COVID-19 вылечились еще два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на Минздрав Алтайского края.
Взрослый лечился в городской больнице №5 Барнаула, а ребенок находился в горбольнице №11. Всего на сегодняшний день выписаны 15 человек. Это подтверждено двукратным отрицательным тестом на коронавирус.
Также стало известно, что среди выписанных ранее пациентов была та самая заразившаяся коронавирусом роженица. В голосовом сообщении женщина рассказала, что ее ребенок все еще находится в больнице и поблагодарила медиков за помощь:
– Хочу выразить огромную благодарность за меня и за моего сына. Я уже с пятницы дома, все два мазка отрицательные. Чувствую себя замечательно! Ванечка еще пока в больнице, жаль, что я его уже месяц не видела. Коллективу медиков от меня огромное спасибо. Я очень рада, что никто не заболел из роддома, очень переживала, что стану причиной беды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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