2020-04-23T09:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Алтае на 23 апреля 2020 года составило 144

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Алтае на 23 апреля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Первый зараженный выявлен в Яровом.Первый зараженный выявлен в Яровом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевшим коронавирусом на Алтае на 23 апреля 2020 года достигло 144. Восемь новых случаев были выявлены за последние сутки.

Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, 12 из 144 заболевших – дети. Большинство случаев, по прежнему, в Барнауле – 59 (плюс два за сутки). Первый зараженный выявлен в Яровом: житель Славгорода приехал из Москвы и находился на двухнедельной самоизоляции в съемной квартире. Его госпитализировали в барнаульскую больницу №5. Еще три новых случая появились в Бийске, по одному – в Рубцовске и селе Поспелиха.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

Также в крае увеличилось количество выздоровевших. Сейчас общее число людей, справившихся с вирусом, составляет 15.

Всего в регионе на наличие инфекции обследовано более 17 тыс. человек, под меднаблюдением находятся 1,3 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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