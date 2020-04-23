Число заболевших коронавирусом на Алтае на 23 апреля 2020 года составило 144
Число заболевшим коронавирусом на Алтае на 23 апреля 2020 года достигло 144. Восемь новых случаев были выявлены за последние сутки.
Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, 12 из 144 заболевших – дети. Большинство случаев, по прежнему, в Барнауле – 59 (плюс два за сутки). Первый зараженный выявлен в Яровом: житель Славгорода приехал из Москвы и находился на двухнедельной самоизоляции в съемной квартире. Его госпитализировали в барнаульскую больницу №5. Еще три новых случая появились в Бийске, по одному – в Рубцовске и селе Поспелиха.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.
Также в крае увеличилось количество выздоровевших. Сейчас общее число людей, справившихся с вирусом, составляет 15.
Всего в регионе на наличие инфекции обследовано более 17 тыс. человек, под меднаблюдением находятся 1,3 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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