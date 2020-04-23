Виктор Томенко рассказал, сколько в крае коек для больных коронавирусом и аппаратов ИВЛ

23 Апр 2020 2020-04-23T08:52:02+03:00

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Алтайский губернатор Виктор Томенко принял участие в правительсвтенном совещании на котором отчитался в количестве коек для больных коронавирусом, мест в реанимационных палатах и количестве аппаратов ИВЛ.

По нормативу, в крае должно быть создано почти 1200 мест для больных COVID-19, почти 800 из них должны быть обеспечены кислородом.

Фактически в крае уже развернуто 1176 коек, 869 из них обеспечены кислородом, в том числе 157 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ.

- Мы приняли решение не останавливаться на том количестве коек, которое доведено до нас нормативами, и запланировали развернуть 1634 койки, 1121 обеспечить кислородом, в том числе 439 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ, - доложил о планах Губернатор края. - Всего в учреждениях здравоохранения края в наличии 669 аппаратов ИВЛ. Из них 303 используются для экстренной неотложной помощи. Таким образом, мы сможем мобилизовать 366 аппаратов ИВЛ и рассчитываем на эти силы, - заявил губернатор.

Кроме того, в регион дополнительно привезут 195 аппаратов ИВЛ. Первые 33 аппарата поставят в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU