Охотников на соколов задержали на Алтае

23 Апр 2020 2020-04-23T07:57:49+03:00

За одну птицу на черном рынке можно получить около 100 тыс. рублей

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На Алтае задержали браконьеров, охотившихся на краснокнижных соколов сапсанов. На черном рынке за одну птицу можно выручить до 100 тыс. рублей. Не так давно пограничники накрыли группу лиц, которые пытались вывезти плиц в Казахстан.

- Зная о высокой рыночной стоимости редких соколов, принадлежащих к виду сапсан, группа лиц по предварительному сговору разработала схему по их незаконному перемещению в обход Госграницы РФ для извлечения личной прибыли. После приобретения шести особей сапсана обвиняемые в октябре 2019 года держали их в неволе и передавали друг другу для доставки в пограничную зону Угловского района, - сообщает региональное УФСБ.

Переместить живой товар за рубеж злоумышленникам не удалось. Из-за неправильных условий содержания из шести незаконно приобретенных сапсанов в живых остались только две особи.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в Угловский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU