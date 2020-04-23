2020-04-23T07:33:48+03:00
Общество

Главная медсестра из Рубцовска пойдет под суд за откаты

Деньги перечисляли ей на карту
Иван ОЛЕКСЮК
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После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Главную медсестру районной больницы в Рубцовске будут судить за откаты, которые она получала от поставщиков лекарствами и дезинфицирующими средствами.

Как заявляет прокуратура, свою преступную деятельность дамочка вела пять лет с 2014 по 2019 года в обход процедур и согласования с контрактной службой больницы. Взятки она получала на свою банковскую карту.

Ее действия квалифицировали по ч.3 ст.290 и по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (Получение взятки). У предприимчивой медсестры, если ее вина будет доказана, есть шанс отправится в колонию общего режима (строгача для женщин не бывает), санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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