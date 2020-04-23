2020-04-23T07:07:50+03:00
Общество

Барнаульские парки начали обрабатывать от клещей

Спецраствор нанесут дважды, чтобы снизить
Иван ОЛЕКСЮК
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Специалисты главного по клещам ведомства уверяют, препараты, используемые в работе, действуют исключительно на клещей и не представляют опасности для человека и животных.Специалисты главного по клещам ведомства уверяют, препараты, используемые в работе, действуют исключительно на клещей и не представляют опасности для человека и животных.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Не так страшен клещ, как его малюют. Вроде такое маленькое насекомое, а сколько денег тратится на вакцинацию, страховки и обработку территорий. Вот и сейчас в Барнауле начали заливать парки и аллеи спецраствором от этих насекомых.

Специалисты главного по клещам ведомства уверяют, препараты, используемые в работе, действуют исключительно на клещей и не представляют опасности для человека и животных.

В Железнодорожном районе обработали зоны вокруг корпуса АлтГУ по улице Молодёжной, сквер, расположенный за заданием правительства Алтайского края и площадь Сахарова. Всего в районе будет обработана площадь в 17 гектаров.

- В Центральном районе от клеща уже обработали Нагорный парк и аллею Чепурко в поселке Южном. Подрядной организации предстоит обработать аллею Ветеранов по улице Аванесова и зеленую зону по Змеиногорскому тракту, территории, прилегающие к городскому пляжу и к медицинскому кластеру, прибрежную зону реки Барнаулки и другие. Работы пройдут и в пригороде, на особом контроле - обработка в районе памятников в поселке Южном, селе Лебяжье, поселке Мохнатушка. Всего от клеща в районе будет обработано более 40 гектаров территории, - сообщает мэрия.

На большинстве территорий противоклещевая обработка будет проводиться двукратно с интервалом в две недели. Это позволит снизить количество клещей до эпидемиологически безопасного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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