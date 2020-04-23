2020-04-23T05:13:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 23 апреля 2020 года составило девять человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 23 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Жителей просят оставаться дома и защищать себя от болезни.Жителей просят оставаться дома и защищать себя от болезни.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Республике Алтай ситуация с коронавирусом на 23 апреля 2020 года остается относительно спокойной. За минувшие сутки не выявлено новых случаев. Число заболевших на эту дату составляет девять человек.

Два из них обнаружены в Онгудайском районе, пятеро заболевыхших выявлены в Горно-Алтайске, еще двое в Турочакском районе у жителей Томской области, покинувших регион.

Как сообщает оперштаб по коронавирусу, все пациенты находятся в специализированных инфекционных боксах Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске, получают симптоматическое лечение. Накануне 17 человек получили предписания о самоизоляции. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находится 225 человек.

Всего за время пандемии в регионе обследовано 4216 человек. Власти уверяют, что имеют достаточное количество тест-систем. Жителей просят оставаться дома и защищать себя от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охотников на соколов задержали на Алтае
Главная медсестра из Рубцовска пойдет под суд за откаты
Барнаульские парки начали обрабатывать от клещей
На Алтае объявлен особый противопожарный режим
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 23 апреля 2020 года составило девять человек
Проект новой школы в Барнауле отправили на экспертизу
В Алтайском крае планируют ввести налог для самозанятых
В Алтайском крае могут приостановить курортный сбор
Барнаульцам будут напоминать о режиме изоляции по громкогорителям
На Алтае от браконьеров спасают снежного барса
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Школьникам с ограниченными возможностями здоровья передадут продуктовые наборы
В Алтайском крае врачи-инфекционисты будут консультировать жителей по видеочату
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в пять раз
Дорожную разметку наносят на дороги Барнаула
«Газель» без тормозов сбила пешехода
Горожанин отругал соседку за пьянку и сломал ей нос