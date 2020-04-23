Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 23 апреля 2020 года составило девять человек

23 Апр 2020 2020-04-23T05:13:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 23 апреля 2020 года

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В Республике Алтай ситуация с коронавирусом на 23 апреля 2020 года остается относительно спокойной. За минувшие сутки не выявлено новых случаев. Число заболевших на эту дату составляет девять человек.

Два из них обнаружены в Онгудайском районе, пятеро заболевыхших выявлены в Горно-Алтайске, еще двое в Турочакском районе у жителей Томской области, покинувших регион.

Как сообщает оперштаб по коронавирусу, все пациенты находятся в специализированных инфекционных боксах Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске, получают симптоматическое лечение. Накануне 17 человек получили предписания о самоизоляции. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находится 225 человек.

Всего за время пандемии в регионе обследовано 4216 человек. Власти уверяют, что имеют достаточное количество тест-систем. Жителей просят оставаться дома и защищать себя от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU