Проект новой школы в Барнауле отправили на экспертизу

23 Апр 2020 2020-04-23T04:45:19+03:00

Учебное заведение на 550 человек появится в микрорайоне Спутник

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В Барнауле продолжается подготовка по строительству школы на 550 детей в микрорайоне Спутник.

Сейчас завершается подготовительный этап – проект здания отправили на экспертизу. Об этом сообщается на официальном сайте города со ссылкой на заместителя председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений комитета по образованию Максима Барсукова.

Потребность в строительстве школы существует давно. Пока школьники вынуждены ездить в другие школы.

- В настоящее время школьники, проживающие там и в микрорайоне Авиатор, обучаются в различных образовательных учреждениях города, в том числе в лицеях №101, 121 и в школе №114, - отметили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Точная дата строительства школы чиновниками не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU