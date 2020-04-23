Проект новой школы в Барнауле отправили на экспертизу
В Барнауле продолжается подготовка по строительству школы на 550 детей в микрорайоне Спутник.
Сейчас завершается подготовительный этап – проект здания отправили на экспертизу. Об этом сообщается на официальном сайте города со ссылкой на заместителя председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений комитета по образованию Максима Барсукова.
Потребность в строительстве школы существует давно. Пока школьники вынуждены ездить в другие школы.
- В настоящее время школьники, проживающие там и в микрорайоне Авиатор, обучаются в различных образовательных учреждениях города, в том числе в лицеях №101, 121 и в школе №114, - отметили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
Точная дата строительства школы чиновниками не называется.
ИСТОЧНИК KP.RU