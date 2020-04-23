2020-04-23T04:45:19+03:00
Общество

Проект новой школы в Барнауле отправили на экспертизу

Учебное заведение на 550 человек появится в микрорайоне Спутник
Иван ОЛЕКСЮК
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Когда начнут строить школу - точно не говоритсяКогда начнут строить школу - точно не говоритсяФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле продолжается подготовка по строительству школы на 550 детей в микрорайоне Спутник.

Сейчас завершается подготовительный этап – проект здания отправили на экспертизу. Об этом сообщается на официальном сайте города со ссылкой на заместителя председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений комитета по образованию Максима Барсукова.

Потребность в строительстве школы существует давно. Пока школьники вынуждены ездить в другие школы.

- В настоящее время школьники, проживающие там и в микрорайоне Авиатор, обучаются в различных образовательных учреждениях города, в том числе в лицеях №101, 121 и в школе №114, - отметили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Точная дата строительства школы чиновниками не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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