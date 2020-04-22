В Алтайском крае планируют ввести налог для самозанятых

22 Апр 2020 2020-04-22T16:02:11+03:00

Претендовать на него могут лица, получающие не более 2,4 млн рублей в год. Фото: АКЗС

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес законопроект о налоге на профессиональный доход, сообщают в пресс-службе АКЗС. Он может быть введен в регионе с 1 июля. Ставка налога для самозанятых составит 4%. Воспользоваться им смогут физические лица.

Как поясняют в АКЗС, под профессиональным доходом понимается доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Физическое лицо должно добровольно встать на налоговый учет. Претендовать на него могут лица, получающие не более 2,4 млн рублей в год.

– Сегодня многие самозанятые говорят о том, что если бы у них была возможность вести свою профессиональную деятельность на легитимной основе, они могли бы получить поддержку государства. Законопроект такую возможность предоставляет, - пояснил Александр Романенко, председатель АКЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU