На Алтае от браконьеров спасают снежного барса

22 Апр 2020 2020-04-22T13:03:36+03:00

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Жители Кош-Агачского района Республики Алтай патрулируют места обитания снежных барсов и помогают защищать их от браконьеров.

В частности в акции принимают участие сел Джазатор, Аргут, Кош-Агач, Курай. Они живет в непосредственной близости к местам обитания ирбиса. За каждым закреплен определенный участок, который он патрулирует, устанавливает автоматические камеры.

- На этой территории фиксируются 15 снежных барсов. За некоторыми особями сотрудники Сайлюгемского нацпарка и местные жители следят уже несколько лет. У ирбисов есть имена, истории их взаимоотношений, появление котят запечатлены на фото и видео, - сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

На данный момент под наблюдением и охраной находятся более полумиллиона гектаров. В этом году сельчане намерены взять на контроль еще 40 га в Кош-Агачском районе.

- Главной задачей проекта все же остается воспитание бережного отношение к ирбису и другим животным среди самих местных жителей, — говорит и.о. директора Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов.

ИСТОЧНИК KP.RU