Барнаульцам будут напоминать о режиме изоляции по громкогорителям

22 Апр 2020 2020-04-22T13:44:33+03:00

Вячеслав Франк заявил, что многие барнаульцы безответственно относятся к соблюдению режима изоляции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские составили более 800 материалов на жителей, игнорирующих самоизоляцию

Изменить размер текста: A A

Многие барнаульцы безответственно относятся к соблюдению режима изоляции. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк заявил 22 апреля на заседании городского штаба по вопросам самоизоляции жителей города, сообщает пресс-центр мэрии.

– Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер с помощью громкоговорящей связи. Она будет продолжаться, - сообщил глава города.

Полицейские составили более 800 материалов на барнаульцев, не соблюдающих предписания о самоизоляции, сообщили в УМВД по Барнаулу.

По данным Управления Роспотребнадзора, временно запретили деятельность десяти предприятий, не соблюдающих ограничительные меры, составлено 19 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU