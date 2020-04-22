Барнаульцам будут напоминать о режиме изоляции по громкогорителям
Многие барнаульцы безответственно относятся к соблюдению режима изоляции. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк заявил 22 апреля на заседании городского штаба по вопросам самоизоляции жителей города, сообщает пресс-центр мэрии.
– Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер с помощью громкоговорящей связи. Она будет продолжаться, - сообщил глава города.
Полицейские составили более 800 материалов на барнаульцев, не соблюдающих предписания о самоизоляции, сообщили в УМВД по Барнаулу.
По данным Управления Роспотребнадзора, временно запретили деятельность десяти предприятий, не соблюдающих ограничительные меры, составлено 19 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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