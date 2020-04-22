2020-04-22T12:24:17+03:00
Общество

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья передадут продуктовые наборы

В них входят макароны, консервы, сгущенное молоко и т.д.
Анна СЕМИНА
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Продуктовые наборы для школьниковПродуктовые наборы для школьниковФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Продуктовые наборы передадут алтайским школьникам с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности будет сформировано более 15 тысяч наборов. Такое поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Средства на продукты выделит бюджет региона. По информации министерства образования и науки края, стоимость одного набора составляет более 1100 рублей.

- В него входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко и подсолнечное масло. Все это согласовано с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, - отмечают в ведомстве.

Наборы будут выдаваться по заявлению родителей. Их можно получить, предоставив паспорт. График выдачи устанавливает образовательная организация. В некоторых муниципалитетах к выдаче продуктовых наборов приступили из расчета на период удаленного обучения в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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