Школьникам с ограниченными возможностями здоровья передадут продуктовые наборы
Продуктовые наборы передадут алтайским школьникам с ограниченными возможностями здоровья.
В общей сложности будет сформировано более 15 тысяч наборов. Такое поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Средства на продукты выделит бюджет региона. По информации министерства образования и науки края, стоимость одного набора составляет более 1100 рублей.
- В него входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко и подсолнечное масло. Все это согласовано с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, - отмечают в ведомстве.
Наборы будут выдаваться по заявлению родителей. Их можно получить, предоставив паспорт. График выдачи устанавливает образовательная организация. В некоторых муниципалитетах к выдаче продуктовых наборов приступили из расчета на период удаленного обучения в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU