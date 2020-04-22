2020-04-22T12:35:11+03:00
Экономика

ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в пять раз

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Стремясь повышать удобство обслуживания и сокращать визиты клиентов в офисы, ВТБ в пять раз увеличивает базовые лимиты на денежные переводы в мобильном и интернет банке ВТБ-Онлайн.

Фото предоставлено ВТБ

Фото предоставлено ВТБ

Лимиты увеличены на все типы переводов. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 млн рублей в сутки вместо 180 тыс. Лимит на переводы с карты ВТБ на карту другого банка увеличился со 100 тыс. до 500 тыс. рублей в сутки. Объем транзакций в валюте вырос до 2 млн рублей ежедневно. Переводы внутри ВТБ между физическими лицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.

- В период самоизоляции, когда все стремятся меньше выходить из дома, мы оперативно отреагировали на просьбы наших клиентов и кратно повысили лимиты на переводы. Это стало возможным благодаря усилению мер по обеспечению безопасности и надежности в ВТБ-Онлайн. Мы продолжим делать доступными онлайн те операции, которые раньше можно было оформить только в офисе банка, — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Новые условия по переводу крупных сумм в ВТБ-Онлайн доступны розничным клиентам сегментов «Масс», «Привилегия» и «Прайм». Решение ВТБ является продолжением мер поддержки, которые принимают органы власти и Банк России по предотвращению распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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