2020-04-22T12:10:16+03:00
Общество

Дорожную разметку наносят на дороги Барнаула

Работы уже завершены на двух улицах
Анна СЕМИНА
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Некоторые элементы разметки сохранились еще с прошлого годаНекоторые элементы разметки сохранились еще с прошлого годаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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С понедельника, 20 апреля, в Барнауле начали наносить дорожную разметку. Общий объем работ составляет 65 тысяч квадратных метров.

Подрядчиком выступает компания «Транссвет». Сумма контракта составляет 23,2 млн рублей. Разметку наносят с помощью краски и термопластика.

- На таких дорогах как проспекты Калинина, Красноармейский, Строителей, Павловский тракт мы выполняем продольную дорожную разметку с использованием термопластика. Она более долговечна, сохраняется от шести месяцев до года. Порядка 60% такой разметки сохранилось с прошлого года. Термопластик используем при нанесении поперечной разметки на аварийно-опасных участках, например, на нерегулируемых пешеходных переходах, - говорит Валерий Ведяшкин, начальник отдела организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Уже сейчас заканчиваются работы на проспекте Ленина и улице Аванесова. Затем дорожники перейдут на проспекты Строителей, Социалистический и Красноармейский. Разметка на остальных участках начнется после завершения текущего ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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