2020-04-22T11:55:20+03:00
Происшествия

«Газель» без тормозов сбила пешехода

Пострадавшего госпитализировали
Анна СЕМИНА
Поделиться:
"Газель" остановилась только после столкновения с автобусом"Газель" остановилась только после столкновения с автобусомФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Грузовая «Газель» без тормозов вылетела на пешеходный переход в Горно-Алтайске и сбила мужчину.

ДТП произошло во вторник, 21 апреля, в районе дома № 36 по пр. Коммунистический. Предварительно было установлено, что 60-летний водитель «Газели», направляясь со стороны автовокзала к площади, сначала допустил наезд на дорожный знак, затем вылетел на нерегулируемый пешеходный переход, по которому в тот момент шел 57-летний мужчина, сбил его, после этого выскочил на встречку и столкнулся с автобусом ПАЗ.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай, в результате помощь медиков потребовалась двум людям – сбитому пешеходу – его госпитализировали и женщине-кондуктору. К счастью она отделалась только ушибами. Госпитализация ей не потребовалась.

Обоих водителей проверили на алкоголь. Результат был отрицательный. По предварительным данным причиной ДТП стала неисправность тормозной системы у «Газели». Возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцам будут напоминать о режиме изоляции по громкогорителям
На Алтае от браконьеров спасают снежного барса
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Школьникам с ограниченными возможностями здоровья передадут продуктовые наборы
В Алтайском крае врачи-инфекционисты будут консультировать жителей по видеочату
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в пять раз
Дорожную разметку наносят на дороги Барнаула
«Газель» без тормозов сбила пешехода
Горожанин отругал соседку за пьянку и сломал ей нос
Под Барнаулом продают шесть недостроенных таунхаусов
Жительница Барнаула перевела заключенному 95 тыс. рублей на развитие бизнеса в тюрьме
Алтайские таможенники не дали вывезти 2 тонны дезинфицирующих средств из России
В Барнауле построили первый небоскреб
В Барнауле дачные автобусы начнут ходить в эти выходные
В Алтайском крае подготовят более тысячи мест для больных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 136 человек
На алтайских станциях СГК снизился расход топлива
В Алтайском крае мужчина увидел в окне измену и зарезал возлюбленную ножом
Коронавирус обнаружили у медработника в Республике Алтай
В Алтайском крае начался ремонт дорог
В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусами
В Барнауле общественники решают проблему очередей на почте
Бывший гаишник из Бийска попался на взятке в виде двух грузовиков дров
Жительница Барнаула может сесть в тюрьму за солнцезащитные очки
В Алтайском крае почти 14,5 тысяч человек тестировались на коронавирус
Особый противопожарный режим ввели в 6 районах Алтайского края
В Барнауле в ночь на 22 апреля снова обработают улицы из-за коронавируса
В Барнауле отключат горячую воду на 4 дня из-за проверки теплопотерь
Барнаульский застройщик может возвести новую высотку на берегу Оби