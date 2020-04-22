«Газель» без тормозов сбила пешехода

22 Апр 2020 2020-04-22T11:55:20+03:00

"Газель" остановилась только после столкновения с автобусом Фото: предоставлено пресс-службой

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Грузовая «Газель» без тормозов вылетела на пешеходный переход в Горно-Алтайске и сбила мужчину.

ДТП произошло во вторник, 21 апреля, в районе дома № 36 по пр. Коммунистический. Предварительно было установлено, что 60-летний водитель «Газели», направляясь со стороны автовокзала к площади, сначала допустил наезд на дорожный знак, затем вылетел на нерегулируемый пешеходный переход, по которому в тот момент шел 57-летний мужчина, сбил его, после этого выскочил на встречку и столкнулся с автобусом ПАЗ.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай, в результате помощь медиков потребовалась двум людям – сбитому пешеходу – его госпитализировали и женщине-кондуктору. К счастью она отделалась только ушибами. Госпитализация ей не потребовалась.

Обоих водителей проверили на алкоголь. Результат был отрицательный. По предварительным данным причиной ДТП стала неисправность тормозной системы у «Газели». Возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU