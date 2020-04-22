В Алтайском крае врачи-инфекционисты будут консультировать жителей по видеочату

22 Апр 2020 2020-04-22T12:18:45+03:00

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В Барнауле начал работать Алтайский краевой врачебный дистанционно-консультативный центр по вопросам инфекционной заболеваемости.

– В период распространения новой коронавирусной инфекции жители края стали активно задавать вопросы о том, как себя вести, чтобы не заразиться, как влияет инфекция на организм, можно ли заболеть повторно. Именно поэтому Минздравом было принято решение создать консультативный центр, где на вопросы будут отвечать врачи-инфекционисты, – сообщают в пресс-службе губернатора края.

Жители края могут пообщаться с доктором в чате или видеочате на сайте ежедневно с 9 до 16 часов в режиме онлайн. На вопросы им будут отвечать десять врачей Центра СПИД, так как именно на его базе создан консультативный центр.

По описанию симптомов врачи могут порекомендовать вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в поликлинику. Консультацию могут получить и больные с ВИЧ-инфекцией. Специалисты проконтролируют их самочувствие и оценят потребность в лекарствах.

ИСТОЧНИК KP.RU