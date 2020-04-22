2020-04-22T11:28:50+03:00
Происшествия

Горожанин отругал соседку за пьянку и сломал ей нос

В отделении он не стал отрицать факт избиения
Анна СЕМИНА
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Избитой девушке пришлось обращаться за помощью медиковИзбитой девушке пришлось обращаться за помощью медиковФото: Анна СЕМИНА
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Житель города Горно-Алтайска попал под уголовное преследование из-за своей несдержанности: отчитав соседку за пьянку он сломал ей нос.

С заявлением в полицию обратилась 29-летняя девушка. Она рассказала, что у нее произошел конфликт с соседом. Во время проверки было установлено, потерпевшая решила проводить до дома свою подвыпившую подругу, однако возле подъезда они встретились с ранее судимым 27-летним соседом.

- Мужчина стал выказывать недовольство образом жизни, который ведёт женщина, и вскоре перешел на нецензурную брань, - поясняют детали в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Потерпевшая попыталась заступиться за свою подругу, но это только разозлило мужчину – он перешел к рукоприкладству. Сначала он головой ударил в переносицу женщине, а потом еще дважды кулаков ударил по голове. Когда увидел, как из носа жертвы хлынула кровь – ушел домой.

Избитая девушка обратилась в полицию и за помощью медиков. Они подтвердили, что у нее сломан нос. Дебошира задержали и доставили для разбирательства в отделение. Он не стал отрицать содеянное. Свой поступок он объяснил тем, что у него сформировалось неприязненное отношение к потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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