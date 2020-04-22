2020-04-22T11:17:17+03:00
Недвижимость

Под Барнаулом продают шесть недостроенных таунхаусов

Степень готовности варьируется от 12 до 92%
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Общая площадь зданий составляет более 6 тыс. кв. мОбщая площадь зданий составляет более 6 тыс. кв. мФото: Алтайский портал недвижимости
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В микрорайоне «Чистые пруды» под Барнаулом выставили на торги шесть недостроенных двухэтажных домов. Стоимость лота составляет 28 639 420 рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

По словам организатора, объекты нежилые, однако по фото можно судить, что это классические таунхаусы из кирпича с несколькими отдельными входами и квартирами. Они расположены на ул. Российской, 2, 4, 6, 10, 10а и 12.

Общая площадь зданий составляет более 6 тыс. кв. м. В лот включен и земельный участок, который занимает более 324 кв. м. Степень готовности варьируется от 12 до 92%

- Заявка на участие подается с помощью функционала электронной площадки с возможностью загрузки дополнительных документов, - поясняет компания, которая проводит торги.

Напомним, что микрорайон «Чистые пруды» относится к Первомайскому району. В 2009 году его начала застраивать ООО СМУ-7, которая входила в холдинг «Изумрудная страна». Здесь должны были построить более 1000, домов, школу и детский сад, но компания разорилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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