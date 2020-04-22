Жительница Барнаула перевела заключенному 95 тыс. рублей на развитие бизнеса в тюрьме

22 Апр 2020 2020-04-22T10:38:24+03:00

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В Барнауле 29-летняя местная жительница обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманул «друг по переписке», который находится в местах лишениях свободы. Она перевела заключенному более 95 тыс. рублей. Женщина занимала деньги у знакомых и оформляла кредиты, чтобы помочь кавалеру открыть бизнес по продаже спирта в местах лишения свободы.

– Потерпевшая рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, который отбывает срок в местах лишения свободы в другом городе. В ходе переписки мужчина вошел в доверие к потерпевшей и начал просить денежные средства на личные нужды. Злоумышленник понял, что доверчивая женщина будет помогать ему, и воспользовался этим в своих целях. В дальнейшем мужчина предложил потерпевшей вложиться в выгодный бизнес по продаже спирта в местах лишения свободы, на что необходима крупная сумма, – сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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ИСТОЧНИК KP.RU