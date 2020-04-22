2020-04-22T10:10:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайские таможенники не дали вывезти 2 тонны дезинфицирующих средств из России

Грузовики направлялись в Казахстан
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
2 марта Россия ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий.2 марта Россия ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае таможенники пресекли незаконный вывоз нескольких партий медицинских перчаток и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке на российской границе в трех грузовых автомобилях, следовавших в Казахстан, сотрудники таможни нашли медицинские изделия, которые запрещено вывозить из страны.

Всего в фурах было обнаружено 23,6 тысяч медицинских перчаток, 240 кг дезинфицирующих средств в таблетках и 1680 кг – в полиэтиленовых канистрах. Соответствующие сопроводительные документы на товары у перевозчиков отсутствовали.

Товары изъяты, возбуждено три дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Напомним, что 2 марта Россия ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, в том числе медицинских масок и перчаток, дезинфицирующих средств и респираторов. Ограничения действуют до 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горожанин отругал соседку за пьянку и сломал ей нос
Под Барнаулом продают шесть недостроенных таунхаусов
Жительница Барнаула перевела заключенному 95 тыс. рублей на развитие бизнеса в тюрьме
Алтайские таможенники не дали вывезти 2 тонны дезинфицирующих средств из России
В Барнауле построили первый небоскреб
В Барнауле дачные автобусы начнут ходить в эти выходные
В Алтайском крае подготовят более тысячи мест для больных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 136 человек
На алтайских станциях СГК снизился расход топлива
В Алтайском крае мужчина увидел в окне измену и зарезал возлюбленную ножом
Коронавирус обнаружили у медработника в Республике Алтай
В Алтайском крае начался ремонт дорог
В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусами
В Барнауле общественники решают проблему очередей на почте
Бывший гаишник из Бийска попался на взятке в виде двух грузовиков дров
Жительница Барнаула может сесть в тюрьму за солнцезащитные очки
В Алтайском крае почти 14,5 тысяч человек тестировались на коронавирус
Особый противопожарный режим ввели в 6 районах Алтайского края
В Барнауле в ночь на 22 апреля снова обработают улицы из-за коронавируса
В Барнауле отключат горячую воду на 4 дня из-за проверки теплопотерь
Барнаульский застройщик «вырастит» новую высотку на берегу Оби