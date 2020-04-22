Алтайские таможенники не дали вывезти 2 тонны дезинфицирующих средств из России
В Алтайском крае таможенники пресекли незаконный вывоз нескольких партий медицинских перчаток и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке на российской границе в трех грузовых автомобилях, следовавших в Казахстан, сотрудники таможни нашли медицинские изделия, которые запрещено вывозить из страны.
Всего в фурах было обнаружено 23,6 тысяч медицинских перчаток, 240 кг дезинфицирующих средств в таблетках и 1680 кг – в полиэтиленовых канистрах. Соответствующие сопроводительные документы на товары у перевозчиков отсутствовали.
Товары изъяты, возбуждено три дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).
Напомним, что 2 марта Россия ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, в том числе медицинских масок и перчаток, дезинфицирующих средств и респираторов. Ограничения действуют до 1 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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