2020-04-22T09:01:52+03:00
Общество

В Барнауле дачные автобусы начнут ходить в эти выходные

На каждой конечной транспорт дезинфицируют
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Автобусы начнут ходить с 25 апреля.Автобусы начнут ходить с 25 апреля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 25 апреля в Барнауле выйдут в рейс по садоводческим маршрутам автобусы №23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151. Об этом сообщает администрация города.

В мэрии барнаульцам напомнили, что не стоит забывать о мерах безопасности, если вы решили отправиться на дачу на общественном транспорте. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты (маски, перчатки), по возможности соблюдать дистанцию. Жителям из группы риска лучше отменить поездки.

– На каждой конечной остановке обязательно должна проходить санитарная обработка транспорта. Каждый день наш комитет контролирует это, – сообщают в пресс-службе администрации

Водители и кондукторы должны надевать маски и перчатки, обрабатывать панели, поручни и стекла антисептическим раствором.

Посмотреть расписание садоводческих маршрутов можно здесь.

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В транспорте Барнаула хоть и проводят санитарную обработку, но о соблюдении безопасной дистанции речи не идет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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