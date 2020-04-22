В Алтайском крае подготовят более тысячи мест для больных коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T08:02:30+03:00

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В Алтайском крае развернут дополнительные места для людей с коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт края. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что будет создано 1176 мест для лечения таких пациентов. В том числе системой подачи кислорода в больницах Алтайского края будут оборудованы 869 коек.

По словам Попова, работа по развертыванию мощностей медучреждений региона для лечения коронавирусной инфекции продолжается, формируется запас необходимого медицинского оснащения.

Также на заседании оперативного штаба обсудили непростую ситуацию в Змеиногорском районе. Корбалихинский рудник компании «Сибирь-Полиметаллы» вынужден будет приостановить работу вплоть до устранения всех нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ, заявили в правительстве. Напомним, на промплощадке предприятия 21 апреля выявили 37 заболевших Covid-19

Общее число заболевших на 22 апреля 2020 года в Алтайском крае составляет 136 человек. За минувшие сутки выявлено девять новых случаев. Среди них в том числе 12 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU