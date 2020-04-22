2020-04-22T06:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус обнаружили у медработника в Республике Алтай

Болезнь протекает бессимптомно
Анна СЕМИНА
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Девять случаев коронавируса подтверждено в Республике Алтай, двое покинули регионДевять случаев коронавируса подтверждено в Республике Алтай, двое покинули регионФото: Олег УКЛАДОВ
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Результат теста сотрудницы детской поликлиники в Республике Алтай показал наличие коронавируса. Женщина находится на изоляции.

Вычислить инфицированную удалось по результатам профилактического исследования персонала медицинского учреждения. По информации оперативного штаба, заболевание у врача протекает бессимптомно. Сейчас она, также как и другие носители коронавируса, находится на изоляции в специализированных инфекционных боксах Центра по профилактике и борьбе со СПИД и получает симптоматическое лечение.

По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.

Всего же в республике по состоянию на 22 апреля было официально подтверждено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией: 2 – в Онгудайском районе, 5 – в Горно-Алтайске, 2 – у жителей Томской области, покинувших регион.

Накануне было вручено 16 постановлений о самоизоляции, в том числе пять – пассажирам, прибывшим в Горно-Алтайск транзитным авиарейсом из Москвы через Новосибирск. Под медицинским наблюдением находится 219 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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