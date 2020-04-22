2020-04-22T04:35:22+03:00
Общество

В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусами

Речь идет о маршрутах №35 и №20
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусамиВ Барнауле сократили утренние интервалы между автобусамиФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В Барнауле с 22 апреля сократили утренние интервалы движения на автобусных маршрутах №35 и №20. Такое решение было принято на рабочей встрече в администрации с местными перевозчиками.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поводом для рассмотрения изменений графиков стали обращения граждан в социальных сетях. Мониторинг показал, что в утренний «час-пик» у этих автобусов наблюдается большая наполняемость.

- Также руководителям пассажироперевозящих предприятий указано на необходимость держать на личном контроле проведение профилактических мероприятий по санитарной обработке подвижного состава дезинфекционными средствами на конечных остановочных пунктах, - отметили в администрации.

Тем временем, не меньшим спросом пользуется транспорт, идущий до дач. На остановках - все битком. Однако, хоть в транспорте и проводят санитарную обработку, о соблюдении безопасной дистанции речи не идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия сорняков пострашнее коронавируса: пенсионеры рванули в автобусах на дачи

Погода на этой неделе просто шепчет…. Эх, сейчас бы на природу – согласитесь, идеальный вариант для самоизоляции. Тем более, что еще в начале апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил жителям региона уезжать на дачные участки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусами
В Барнауле общественники решают проблему очередей на почте
Бийский гаишник попался на взятке в виде двух грузовиков дров
Жительница Барнаула может сесть в тюрьму за солнцезащитные очки
В Алтайском крае почти 14,5 тысяч человек тестировались на коронавирус
Особый противопожарный режим ввели в 6 районах Алтайского края
В Барнауле в ночь на 22 апреля снова обработают улицы из-за коронавируса
В Барнауле отключат горячую воду на 4 дня из-за проверки теплопотерь
Барнаульский застройщик «вырастит» новую высотку на берегу Оби
Алтайские чиновники решили показать школьникам лайфхаки
В Алтайском крае число заболевших коронавирусом выросло до 127 человек
Алтайские работники пополнили запасы крови, «упавшие» из-за самоизоляции
Пик заболеваемости коронавирусом ожидается на Алтае в мае
В Барнауле пройдут испытания сетей на тепловые потери
В Алтайском крае сразу 41 заболевший коронавирусом за сутки
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Алтайские железнодорожные вокзалы продезинфицировали из-за коронавируса
В алтайском роддоме запаслись дезинфицирующими средствами на месяц вперед
В Алтайском крае влюбленная парочка обокрала пожилых соседей и оформила на них кредит
Волонтеры приводят в порядок захоронения ветеранов
В Барнауле за два дня случилось больше 20 пожаров
Три тысячи многоквартирных домов дезинфицировали в Алтайском крае
Особый противопожарный режим ввели в двух районах Алтайского края
Мать двоих детей убила пьяного супруга
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
До 30 градусов жары будет на Алтае
Оркестр «Сибирь» отмечает 30-летие
Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля
Почти 300 пожаров произошло в Алтайском крае за выходные