В Барнауле сократили утренние интервалы между автобусами

22 Апр 2020 2020-04-22T04:35:22+03:00

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В Барнауле с 22 апреля сократили утренние интервалы движения на автобусных маршрутах №35 и №20. Такое решение было принято на рабочей встрече в администрации с местными перевозчиками.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поводом для рассмотрения изменений графиков стали обращения граждан в социальных сетях. Мониторинг показал, что в утренний «час-пик» у этих автобусов наблюдается большая наполняемость.

- Также руководителям пассажироперевозящих предприятий указано на необходимость держать на личном контроле проведение профилактических мероприятий по санитарной обработке подвижного состава дезинфекционными средствами на конечных остановочных пунктах, - отметили в администрации.

Тем временем, не меньшим спросом пользуется транспорт, идущий до дач. На остановках - все битком. Однако, хоть в транспорте и проводят санитарную обработку, о соблюдении безопасной дистанции речи не идет.

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Погода на этой неделе просто шепчет…. Эх, сейчас бы на природу – согласитесь, идеальный вариант для самоизоляции. Тем более, что еще в начале апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил жителям региона уезжать на дачные участки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU