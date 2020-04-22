2020-04-22T04:15:41+03:00
Общество

В Барнауле общественники решают проблему очередей на почте

Активисты предлагают информировать население о дистанционных услугах
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Возле отделений стоит по 20 человек. Фото: Гражданский патрульВозле отделений стоит по 20 человек. Фото: Гражданский патруль
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В Барнауле активисты общественной организации «Гражданский патруль» заметили большие очередей возле отделений Почты России. В связи с коронавирусом в помещение можно заходить лишь по одному. Остальные должны ждать на улице, соблюдая дистанцию 1,5 метра.

— Почти возле каждого отделения очередь по двадцать человек, люди ждут по 2 часа и дольше. Клиентов обслуживает один оператор. Разобраться в этом хаосе невозможно. Горячая линия не отвечает, в главпочтамте хамят. Люди не могут получить или отправить письма и посылки. У судебных отправлений истекает срок хранения, на дом их не доставляют, а там важные документы, — комментирует глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Общественники обратились с официальным письмом, в котором просят провести проверку. Активисты обращают внимание на то, что в очередях стоят, по большей части, пожилые люди, которые пришли за пенсией. Чтобы это прекратилось, «Гражданский патруль» считает необходимым проинформировать население о возможности получения практически всех услуг дистанционно. Например, они предлагают разместить на дверях объявление о том, что пенсия доставляется на дом. Также, возможно, стоит увеличить штат персонала, который ведет прием граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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