Особый противопожарный режим ввели в 6 районах Алтайского края

21 Апр 2020 2020-04-21T12:20:19+03:00

Мониторинг за пожарной обстановкой в крае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Особый режим установлен в Усть-Пристанском, Шипуновском, Краснощёковском, Калманском, Первомайском и Шелаболихинском районах.

Причина – сухая ветреная погода, из-за которой увеличивается вероятность пожара. Установлены запреты на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, важная задача – профилактическая работа с населением. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности даны и руководителям хозяйств, предприятий.

«В минувшие сутки в регионе было организовано оперативное реагирование 682 патрульных, 66 патрульно-маневренных, 3 маневренных, 26 патрульно-контрольных групп. Группы организовывали контроль за обстановкой, обеспечивали оперативную ликвидацию возгораний. Сотрудниками государственного пожарного надзора составлено 36 протоколов», - сообщили спасатели.

Чтобы следить за пожарной ситуацией в крае работает группа специалистов беспилотных авиационных систем спасателей. 21 апреля группа ведёт наблюдение в Шелаболихинском районе. Работает межведомственный оперативный штаб.

Кстати, на территории Алтайского края сохраняется 3, 4 классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив в МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU