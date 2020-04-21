2020-04-21T12:14:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле в ночь на 22 апреля снова обработают улицы из-за коронавируса

Основные и не только улицы города дезинфицируются спецсредством в ночное время
БОРЗОВ Денис
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Обработка Барнаула спецсредствомОбработка Барнаула спецсредствомФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле в ночь на 22 апреля снова будут дезинфицировать улицы. На этот раз работы пройдут на проспекте Ленина, улицах Аванесова, Юрина, Гущина, Малахова и Петра Сухова.

Как сообщили в пресс-центре Барнаула, во время обработки улиц и тротуаров спецсредством планируется обработать порядка 4 млн. квадратных метров. Дезинфекция улиц проводится с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Улицы и тротуары будут обработаны специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором по Алтайскому краю. Антисептическая обработка дорог и тротуаров позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Барнауле.

Из-за коронавируса в план обработки попала 171 улица города. Предпочтение отдавалось основным магистралям с асфальтовым покрытием, учитывалась социальная значимость, плотность транспортного потока, маршруты движения общественного транспорта.

Специалисты подрядной организации «Биоальтернатива» приступили к очередному циклу обработки остановок, подземных пешеходных переходов и общественных территорий. Всего будет обработано более 600 остановок, 57 общественных пространств, 3 подземных перехода. Работы этого цикла планируется завершить в среду 22 апреля.

«Администрация города Барнаула напоминает жителям о необходимости соблюдения ограничительных мер и режима самоизоляции, просит отнестись с пониманием к работе городских служб и оставаться дома», - сообщили в пресс-центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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