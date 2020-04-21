Жительница Барнаула может сесть в тюрьму за солнцезащитные очки
35-летняя сибирячка украла у своего знакомого две пары солнцезащитных очков. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в барнаульскую полицию поступило заявление от 37-летнего местного жителя о пропаже солнцезащитных очков известных брендов. Как выяснилось впоследствии, накануне потерпевший барнаулец распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой, после чего обнаружил пропажу своих «линз».
В итоге правоохранители установили личность подозреваемой - ранее судимой за кражу жительницы Барнаула 35-лет. Похищенные вещи изъять не получилось, так как подозреваемая успела продать очки неизвестным лицам и потратила деньги.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в прес-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU