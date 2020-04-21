2020-04-21T11:39:57+03:00
Общество

Барнаульский застройщик «вырастит» новую высотку на берегу Оби

Возведением займется компания "Жилищная инициатива"
БОРЗОВ Денис
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Участок на ул. Приречная, где планируется строительствоУчасток на ул. Приречная, где планируется строительствоФото: Алтайский портал недвижимости
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Уже готовится межевание земельных участков на улице Приречная, 1а, 1, 5, 9. Территорией займется «Жилищная инициатива».

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», застройщик будет возводить новоую высотку жилого комплекса. Но сейчас в кадастровом квартале свободен лишь участок по ул. Приречная, 1а (под номерами 1, 5, 9 уже построен и сдан ЖК «Аквамарин» от СК «Сибирия»).

Участок земли на Приречной, 1а подходит под многоэтажную жилую застройку. Она на берегу Оби, площадь - 2,6 тыс. кв. м. Участок огорожен забором, зарос травой и завален строительным мусором. Посередине находится либо охранная, либо туалетная будка.

Территория отнесена к зоне СОД-2, что разрешает стройку жилых домов до 25 этажей (75 метров). Разрешено размещение социальных учреждений, объектов бытового обслуживания, стоянок автотранспорта, гостиниц, религиозных организаций, музеев, торгово-выставочных и развлекательных центров, а также других зданий, высотой не более 30 метров.

«СК «Сибирия», владеющая соседними участками на ул. Промышленной, 6, 8, 8а, 10, 12 не так давно выставила их на продажу вместе с проектами. По указанным адресам здесь должен расположиться ЖК «Новая пристань»: часть домов девелопер уже возвел, остальные пока только на бумаге. ООО «Жилищная инициатива», по некоторым данным, могла претендовать на продаваемые земли. Однако, ситуацию осложняет то, что по ним в арбитражном суде сейчас ведется многолетний спор», - сообщается на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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