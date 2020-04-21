Барнаульский застройщик «вырастит» новую высотку на берегу Оби
Уже готовится межевание земельных участков на улице Приречная, 1а, 1, 5, 9. Территорией займется «Жилищная инициатива».
Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», застройщик будет возводить новоую высотку жилого комплекса. Но сейчас в кадастровом квартале свободен лишь участок по ул. Приречная, 1а (под номерами 1, 5, 9 уже построен и сдан ЖК «Аквамарин» от СК «Сибирия»).
Участок земли на Приречной, 1а подходит под многоэтажную жилую застройку. Она на берегу Оби, площадь - 2,6 тыс. кв. м. Участок огорожен забором, зарос травой и завален строительным мусором. Посередине находится либо охранная, либо туалетная будка.
Территория отнесена к зоне СОД-2, что разрешает стройку жилых домов до 25 этажей (75 метров). Разрешено размещение социальных учреждений, объектов бытового обслуживания, стоянок автотранспорта, гостиниц, религиозных организаций, музеев, торгово-выставочных и развлекательных центров, а также других зданий, высотой не более 30 метров.
«СК «Сибирия», владеющая соседними участками на ул. Промышленной, 6, 8, 8а, 10, 12 не так давно выставила их на продажу вместе с проектами. По указанным адресам здесь должен расположиться ЖК «Новая пристань»: часть домов девелопер уже возвел, остальные пока только на бумаге. ООО «Жилищная инициатива», по некоторым данным, могла претендовать на продаваемые земли. Однако, ситуацию осложняет то, что по ним в арбитражном суде сейчас ведется многолетний спор», - сообщается на портале.
ИСТОЧНИК KP.RU