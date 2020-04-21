2020-04-21T13:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае почти 14,5 тысяч человек тестировались на коронавирус

В регионе подтверждено 127 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
БОРЗОВ Денис
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Служба во время светлой Пасхи в БарнаулеСлужба во время светлой Пасхи в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Из них более 1,5 тысяч человек находятся под меднаблюдением, сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю. Почти все - россияне 1541 человек. Иностранцев всего 24 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 14439 человек.

Как сообщил оперативный штаб края по борьбе с коронавирусом, всего на 21 апреля в регионе подтверждено 127 случаев заболевания COVID-19 в 15 территориях, это данные краевого минздрава. Выписаны 9 человек (Барнаул), все взрослые.

На карантине в крае стоят 1565 граждан, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю. Все они недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран или крупных городов РФ. На территории Алтайского края в КУСП зарегистрировано:

сообщений о нарушении физическими лицами режима самоизоляции не зарегистрировано; по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – 1; по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – 62. Двум барнаульцам выписали штраф по 15 тыс. рублей за нарушение карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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